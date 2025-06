Los Angeles a ferro e fuoco | Trump schiera i primi 200 Marines per difendere i terreni federali

La tensione a Los Angeles si fa incandescente mentre Trump dispone l'invio dei primi 200 Marines per proteggere i terreni federali, in un'operazione che rischia di accendere ulteriormente gli animi. Un fronte caldo in un momento cruciale, con decisioni che potrebbero influenzare il futuro dello Stato e della politica americana. Ma cosa cela davvero questa mossa? Scopriamo insieme i retroscena e le implicazioni di questa escalation.

L'indiscrezione è stata lanciata dal Washington post che ha citato due funzionai federali e alcuni documenti sottoposti al presidente Usa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Los Angeles a ferro e fuoco: Trump schiera i primi 200 Marines per difendere i terreni federali

