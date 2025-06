Loreto celebra il triplete | promozione e vittorie in Coppa Marche e titolo regionale

lasciato un po’ di amaro in bocca, questa vittoria ci dà la carica per affrontare il futuro con ancora più entusiasmo e determinazione." Il Loreto, infatti, non solo ha scritto pagine di storia sportiva, ma ha dimostrato che la passione e la volontà portano sempre a grandi traguardi. Un esempio di eccellenza che ispira tutta la comunità.

Il campionato di Seconda Categoria è finito da un paio di settimane ed è già tempo di guardare avanti anche se c'è chi ancora, giustamente, festeggia: è il caso soprattutto del Loreto che ha centrato un triplete storico vincendo sia il girone D, sia il titolo regionale tra le varie squadre vincitrici degli otto gironi che la Coppa Marche di categoria. Una stagione memorabile: "dopo la mancata promozione del campionato 202324, che ci ha molto amareggiato, abbiamo effettuato un rimpasto societario e tecnico, dando fiducia all'allenatore e a gran parte della rosa e siamo ripartiti con l'obiettivo primario della promozione diretta, che è arrivata in anticipo, poi ci abbiamo preso gusto e sono arrivate le vittoria di coppa e del titolo regionale – sottolinea il presidente Andrea Capodaglio – Stiamo già programmando la prossima stagione in 1° Categoria, alla conferma dell'allenatore Giordano Bernabei si è aggiunta quella del capitano Lorenzo Pigliacampo, la nostra intenzione è confermare gran parte del gruppo del "triplete" con alcuni rinforzi di categoria".

