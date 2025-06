Lorenzo Fragola torna con il singolo 1xme1xte

Lorenzo Fragola torna sulla scena musicale con il singolo inedito "1xme1xte", un brano che riflette la sua attitudine autentica e riflessiva. Disponibile su tutti gli store digitali e in programmazione radiofonica, questo pezzo rappresenta più di una semplice canzone: è un messaggio sincero di chi sceglie di comunicare solo quando ha qualcosa di reale da dire. Un ritorno che promette di lasciar traccia, consolidando il suo ruolo di artista autentico e appassionato.

Lorenzo Fragola torna oggi con 1xte1xme, il nuovo singolo inedito che è disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica. Lorenzo Fragola potrebbe essere il testimonial perfetto della campagna: scrivo e pubblico solo quando ho qualcosa da dire, attitudine non scontata nel mondo della musica moderna ma che Fragola, attento, riflessivo, appassionato, vive come l'unica forma possibile di comunicazione dove l'urgenza creativa, la ricerca, la scrittura non devono essere legate alle leggi del mercato ma piuttosto alla qualità della musica, all'urgenza che spinge un artista a condividere con il pubblico una nuova canzone, un nuovo disco.