Lorenzo Fontana | preoccupazione per la situazione in Iran atteso intervento di Tajani

Lorenzo Fontana esprime grande preoccupazione per la delicata situazione in Iran, sottolineando l'importanza di un intervento deciso. In contatto con i vertici del governo e pronto a riferire in Commissione, il Presidente della Camera si impegna a fare luce sulla crisi. "Ringrazio il governo," afferma, "per aver dato priorità a questa questione cruciale, affinché si trovino soluzioni efficaci e condivise."

Sulla situazione in Iran il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, è in contatto con il governo, ha sentito il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro della Difesa Guido Crosetto e ha acquisito la disponibilitĂ a riferire in Commissione del Ministro Tajani domani mattina, sabato 14 giugno. E' quanto si legge in una nota. "Ringrazio il governo - dice Fontana - per aver dato pronta disponibilitĂ alla mia sollecitazione. Sono fortemente preoccupato per la situazione ed è ovviamente prioritario che il Parlamento sia informato. Seguo con massima attenzione tutti gli sviluppi, auspicando che, di fronte a un quadro internazionale di grande complessitĂ , possano prevalere il buon senso e la diplomazia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lorenzo Fontana: preoccupazione per la situazione in Iran, atteso intervento di Tajani

