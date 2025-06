Lorenzo Didio | contratto triennale con l' Atletico Ascoli fino al 2027

Lorenzo Didio, talento emergente dell’Atletico Ascoli, ha firmato un contratto triennale fino al 2027, dimostrando la fiducia della società e l’ambizione di puntare forte sul suo potenziale. Cresciuto nella Scuola Calcio dell’Ortona, questo giovane attaccante classe 2004 rappresenta un investimento strategico per il club del Patron Graziano Giordani. L’investitura di Didio segna un passo importante nel percorso di crescita del club e promette grandi emozioni ai tifosi.

Tra i pochissimi calciatori dell'Atletico Ascoli attualmente sotto contratto c'è l'attaccante Lorenzo Didio che la società del Patron Graziano Giordani ha blindato lo scorso mese di dicembre con un accordo triennale fino a giugno 2027. Un investimento importante per il classe 2004, su cui l'Atletico Ascoli crede molto. ha messo a segno un nuovo colpo di mercato assicurandosi l'attaccante Lorenzo Didio. Cresciuto nella Scuola Calcio dell'Ortona, Didio ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Pescara. Due anni fa si è affacciato nei professionisti a Rimini in Serie C dove fino a gennaio è sceso in campo in una occasione.