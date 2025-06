Lorenzo De Silvestri | un Highlander tra i calciatori rossoblù

Lorenzo De Silvestri si appresta a diventare un vero e proprio highlander tra i calciatori rossoblù, sfidando il tempo con la determinazione di chi ha fatto della longevità una propria firma. Quando, tra un anno, calcherà nuovamente il prato del Dall’Ara a 38 anni, entrerà in un club esclusivo di leggenda, dimostrando che nel calcio, come nella vita, la passione e la professionalità non hanno età. E questa sarà solo una vittoria in più per lui.

Quando tra un anno Lorenzo De Silvestri, in forza del rinnovo di contratto che ha appena firmato, calpesterà da trentottenne il prato del Dall’Ara entrerà nel novero ristrettissimo dei calciatori rossoblù di tutti i tempi che hanno sfidato la propria carta di identità. Sottinteso: vincendo la partita. Lassù stanno, nell’ordine: Francesco Antonioli (in campo a 39 anni, 8 mesi e 17 giorni), Gianluca Pagliuca, (39 anni, 5 mesi e 10 giorni), Fabrizio Ferron (39 anni, 4 mesi e 7 giorni), Rodrigo Palacio (39 anni, 3 mesi e 18 giorni) e Carlo Reguzzoni (38 anni, 2 mesi e 27 giorni). Va da sé che nella classifica della longevità giocare tra i pali aiuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lorenzo De Silvestri: un Highlander tra i calciatori rossoblù

Lorenzo De Silvestri: simbolo del Bologna e vincitore della Coppa Italia - Lorenzo De Silvestri, simbolo del Bologna e vincitore della Coppa Italia, è diventato un'icona nello stadio di Casteldebole dal 2019.

