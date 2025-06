Look Back il regista difende l' IA | È democratica rende più accessibile l' arte a chi non è artista

In un mondo sempre più digitale, l'Intelligenza Artificiale si apre a nuove opportunità di democratizzazione artistica. Kiyotaka Oshiyama, regista di Look Back, sottolinea come l'AI possa abbattere barriere e rendere l'arte accessibile a chi non è ancora artista. Pur riconoscendo i rischi, egli crede che questa tecnologia possa offrire a tutti la possibilità di esprimersi creativamente. Un'innovazione che può rivoluzionare il modo in cui percepiamo e viviamo l'arte.

Nel mezzo delle numerose controversie legate all'IA, Kiyotaka Oshiyama, regista dell'acclamato film anime Look Back, sostiene che l'Intelligenza artificiale può essere uno strumento prezioso per la "democratizzazione" dell'arte. Kiyotaka Oshiyama, regista del film anime Look Back, affronta il tema dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'animazione. Pur riconoscendone i rischi, difende l'uso dell'AI come strumento di accesso creativo per chi non possiede abilità tecniche. Secondo lui, vietarne l'uso significherebbe negare un'opportunità espressiva a chi ne ha bisogno. Kiyotaka Oshiyama, regista di Look Back, favorevole all'AI nell'arte Nel mezzo del fuoco incrociato che infiamma l'industria dell'animazione, Kiyotaka Oshiyama, regista del delicato Look Back, offre un punto di vista sorprendentemente equidistante sull'uso dell'intelligenza artificiale nella creazione artistica.

