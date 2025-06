L' Onu approva la risoluzione per il cessate fuoco a Gaza e l' accesso agli aiuti | L' allerta Usa | Israele pronto ad attaccare siti nucleari in Iran

Le tensioni esplodono nel cuore del Medioriente: l’ONU approva una storica risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza e l’accesso agli aiuti umanitari, mentre gli Stati Uniti alzano la voce con un allerta e la minaccia di attacchi contro i siti nucleari iraniani. Nel frattempo, Trump mette in discussione l’azione dell’IDF e ordina il ritiro del personale americano dalla regione. Uno scenario incandescente che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici in un batter d’occhio.

L'altolà di Trump all'Idf. Il presidente Usa annuncia poi di aver ordinato il ritiro di tutto il personale americano da alcuni Paesi del Medioriente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Onu approva la risoluzione per il cessate fuoco a Gaza e l'accesso agli aiuti | L'allerta Usa: Israele pronto ad attaccare siti nucleari in Iran

In questa notizia si parla di: approva - risoluzione - cessate - fuoco

Un dissalatore a Bari per alleviare l'emergenza idrica: Consiglio comunale approva risoluzione - Il Consiglio comunale di Bari ha approvato una risoluzione per affrontare l'emergenza idrica, impegnando il sindaco a collaborare con Aqp e Aip per uno studio di fattibilità di un impianto di dissalazione.

Il tycoon annuncia misure drastiche contro 19 Paesi, stop ai visti per Harvard e un'inchiesta sull'ex presidente Joe Biden. Nel frattempo gli Stati Uniti pongono il veto su una risoluzione ONU per il cessate il fuoco a Gaza. Vai su Facebook

Medioriente: Onu approva risoluzione per cessate fuoco a Gaza e accesso aiuti - LaPresse; Ucraina, Consiglio Sicurezza Onu adotta testo Usa con sostegno Russia; ONU approva una risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato.

Medioriente: Onu approva risoluzione per cessate fuoco a Gaza e accesso aiuti Si legge su lapresse.it: Gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno votato a stragrande maggioranza per chiedere un cessate il fuoco immediato ...