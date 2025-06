L'Onu approva la risoluzione per cessate il fuoco a Gaza e chiede l'apertura immediata degli aiuti umanitari

L'ONU fa un passo decisivo verso la pace a Gaza, approvando con 149 voti favorevoli una risoluzione per un cessate il fuoco immediato e l'apertura senza ostacoli degli aiuti umanitari. Promossa dalla Spagna, questa misura denuncia l'uso della fame come arma e chiede la liberazione degli ostaggi, mentre la tragedia nella Striscia si fa sempre più grave. È il momento di agire con urgenza e compassione.

Con 149 voti favorevoli, l'Onu ha approvato una risoluzione che chiede la fine immediata e incondizionata dell'attacco israeliano a Gaza. Il documento, promosso dalla Spagna, denuncia l'uso della fame come arma di guerra, esige la liberazione degli ostaggi e chiede tutela delle agenzie umanitarie. Intanto a Gaza si consuma una tragedia che ha superato da tempo i confini della guerra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gaza - chiede - risoluzione - immediata

Gaza, presidente palestinese chiede cessate fuoco "a qualsiasi costo" - Il presidente palestinese Mahmud Abbas ha lanciato un appello urgente per un cessate il fuoco "a qualsiasi costo" a Gaza, durante un discorso a Surda.

Gli USA hanno bloccato la risoluzione ONU per il cessate il fuoco immediato a Gaza #ONU #Gaza #Israele #StatiUniti Vai su Facebook

L'Onu approva la risoluzione per cessate il fuoco a Gaza e chiede l'apertura immediata degli aiuti umanitari; L'ONU approva una risoluzione in cui chiede una tregua immediata a Gaza: USA e Israele si oppongono; L'ONU approva una risoluzione in cui chiede una tregua immediata a Gaza.

L’Onu approva la risoluzione per cessate il fuoco a Gaza e chiede l’apertura immediata degli aiuti umanitari Scrive fanpage.it: Con 149 voti favorevoli, l'Onu ha approvato una risoluzione che chiede la fine immediata e incondizionata dell'attacco israeliano a Gaza ...