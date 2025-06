Longiano torna il cinema all’aperto | quattro serate gratuite dedicate a cultura e socialità

A Longiano torna il cinema all’aperto: quattro serate gratuite tra cultura e socialità, dove il grande schermo si unisce alla bellezza dei paesaggi e alla magia del castello. Dal 17 giugno all’8 luglio, un’occasione imperdibile per vivere emozioni uniche sotto le stelle, condividendo momenti di relax e aggregazione con la comunità. Non perdere questa fantastica esperienza che trasformerà le serate estive in un viaggio tra cinema e convivialità.

Dal 17 giugno all’8 luglio torna a Longiano la rassegna di cinema all’aperto, la prima data nella suggestiva cornice del Castello Malatestiano per poi procedere nei parchi di Budrio, Ponte Ospedaletto e Crocetta. L’iniziativa, promossa dal Comune di Longiano con il contributo della Regione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Longiano, torna il cinema all’aperto: quattro serate gratuite dedicate a cultura e socialità

