Londra stiamo arrivando | l’ultimo selfie della famiglia Joshi in partenza per la nuova vita Gli amici | Uno choc erano una coppia di medici ambiziosi

Londra ci aspetta, ma il destino aveva altri piani. La famiglia Joshi, ambiziosa coppia di medici, ha immortalato il loro sogno di una nuova vita in un ultimo selfie a bordo dell'aereo AI-171 di Air India, pochi istanti prima del tragico incidente. Quel momento, colmo di speranza e gioia, ora resta come un ricordo struggente di un sogno interrotto. In quel cinguettio di felicità si cela tutta la drammaticità di una vita appena iniziata…

C’è una foto, l’ultima, che racchiude tutta la gioia e la speranza di un sogno che si stava finalmente realizzando. Un selfie scattato a bordo dell’aereo AI-171 di Air India in partenza da Ahmedabad e inviato ai parenti per fissare un momento storico per la loro famiglia: l’inizio della nuova vita insieme a Londra. Pochi minuti dopo quello scatto, l’aereo è precipitato in una zona residenziale della cittĂ , subito dopo il decollo. In quell’incidente, che ha lasciato un solo sopravvissuto tra i passeggeri, si è spezzata per sempre la vita dell’intera famiglia del dottor Pratik Joshi. Lui, la moglie, la dottoressa Komi Vyas, e i loro tre bambini – la figlia Miraya di otto anni e i gemelli Nakul e Pradyut di cinque – sono tra le vittime del disastro aereo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Londra, stiamo arrivando”: l’ultimo selfie della famiglia Joshi in partenza per la nuova vita. Gli amici: “Uno choc, erano una coppia di medici ambiziosi”

