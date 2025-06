Londra Re Carlo con Meryl Streep Kate Winslet e David Beckham al St James' s Palace

Giovedì 12 giugno, il prestigioso St. James's Palace di Londra ha accolto una serata indimenticabile: re Carlo, accompagnato da celebrità e personalità di spicco come Meryl Streep, Kate Winslet e David Beckham, ha celebrato i 35 anni della King's Foundation. Un evento che unisce nobiltà e talento, testimonianza dell'impegno reale nel supportare cause benefiche e culturali. Scopriamo insieme i momenti più emozionanti di questa straordinaria serata.

Giovedì 12 giugno re Carlo ha ospitato un ricevimento di alto livello al St. James's Palace di Londra. David Beckham, Meryl Streep, Kate Winslet, Stanley Tucci, Penny Lancaster e il conduttore televisivo britannico Alan Titchmarsh erano presenti per la cerimonia annuale di premiazione della King's Foundation. Il sovrano ha fondato l'organizzazione 35 anni fa, nel 1990, quando era ancora principe di Galles, con l'obiettivo di sostenere le comunità in cui le persone, i luoghi e il pianeta possono coesistere in armonia. Beckham, ambasciatore della King's Foundation, riceverà presto il titolo di cavaliere dal re per la sua carriera calcistica e per il suo contributo alla società britannica.