Il frontman dei Green Day, Billie Joe Armstrong, ha reso omaggio alla leggenda dei ‘Beach Boys’, Brian Wilson, scomparso poche ore fa. E lo ha fatto a modo suo, pubblicando una cover del celebre brano ‘I Get Around’ del 1964. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Billie Joe (@billiejoearmstrong) Armastrong: “una delle mie canzoni preferite di sempre”. Brian Wilson, co-fondatore, cantante e mente creativa dietro il sound dei Beach Boys, è morto all’età di 82 anni, come annunciato dalla sua famiglia mercoledì 11 giugno. In seguito alla notizia della sua scomparsa, Armstrong ha condiviso su Instagram una versione del brano iconico registrata qualche anno fa ma “mai pubblicata fino ad ora”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’omaggio di Billie Joe Armstrong a Brian Wilson: ecco la cover inedita

