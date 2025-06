L’omaggio a Mina di Daniela Peroni

Preparati a vivere serate indimenticabili nel cuore di Lugo! Con il ritorno di Lugo Summer Live 2025, questa sera Daniela Peroni rende omaggio a Mina, ripercorrendo la straordinaria carriera della Tigre di Cremona. Domani, spazio alle irresistibili hit del re del rock’ n roll con The Pelvis Band, tra musica e passione. Due serate imperdibili per gli amanti della buona musica, che promettono emozioni autentiche e divertimento assicurato!

Ripartono le serate di Lugo Summer Live 2025. Stasera sul palco di piazzale Parco del Lago, salirà Daniela Peroni con il omaggio a Mina. Un live che ripercorre tutto il percorso musicale della tigre di Cremona. Dai primi successi, alle collaborazioni internazional. Domani sera invece toccherà a The Pelvis Band, una delle prime tribute band nazionali di Elvis Presley. Spazio quindi a tutte le hit del re del rock’ n roll in più di due di spettacolo. Inizio concerti ore 21.30, dalle 19.30 sarà in funzione un food and drink con specialità romagnole. Info e prenotazioni 392 7677315, oppure su vivaticket: www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it