L' Olimpia Milano si trasferirà all' Allianz Cloud

L’Olimpia Milano si prepara a cambiare casa: per tre mesi, dal 15 dicembre al 15 marzo, i biancorossi giocheranno all’Allianz Cloud, lasciando temporaneamente il tradizionale Forum. Questa scelta strategica, annunciata dal GM Christos Stavropoulos, nasce da esigenze tecniche e logistiche, garantendo continuità e spettacolo ai tifosi. Un nuovo capitolo che promette emozioni e tante sorprese, rendendo questa trasferta casalinga un’occasione unica per vivere il basket in modo diverso.

Per tre mesi l'Olimpia Milano non giocherà al Forum. Dal 15 dicembre al 15 marzo l'Ea7 disputerà le gare casalinghe all'Allianz Cloud. Il fatto è stato annunciato dal gm dell'Olimpia, Christos Stavropoulos, durante la conferenza stampa di fine stagione.

Olimpia Milano supera Scafati 100-72: Causeur rientra, Nebo brilla - L'Olimpia Milano si impone con autorità su Scafati, chiudendo la partita con un netto 100-72. La squadra accoglie il ritorno del francese Causeur, autore di 8 punti in 19 minuti, dopo un lungo infortunio.

