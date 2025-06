L' odissea dei vescovi toscani bloccati dall' attacco d' Israele

L’odissea dei vescovi toscani, ormai bloccati in Terra Santa a causa dell’attacco di Israele, desta preoccupazione e tensione. Guidati dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, questa comitiva di spirituali pellegrini si trova ora in una situazione di incertezza, interrotta bruscamente dal conflitto. Mentre il ritorno previsto in Italia salta, la loro testimonianza di fede e speranza acquista un significato ancora più profondo in questi momenti difficili.

Una comitiva di vescovi toscani, guidati dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, si trovava in Terra Santa per un pellegrinaggio. Il rientro in Italia era in programma questa sera, ma è saltato.

Lojudice guida i vescovi toscani in Terra Santa - Lo prejudice guida i vescovi toscani in Terra Santa, un pellegrinaggio di solidarietà e fede che si svolgerà fino al 13 giugno.

Vescovi toscani bloccati a Gerusalemme: aeroporto chiuso dopo attacco israeliano all’iran, si tenta la partenza dalla giordania Riporta gaeta.it: I vescovi toscani bloccati a Gerusalemme a causa della chiusura dei collegamenti e dei voli da Tel Aviv, tentano un trasferimento via terra verso la Giordania per rientrare in Italia in sicurezza.