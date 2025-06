Lo zenzero combatte il cancro | visto per la prima volta come blocca la crescita dei tumori

Una scoperta rivoluzionaria apre nuove speranze nella lotta contro il cancro: lo zenzero, noto per le sue proprietà benefiche, si rivela anche un potente alleato contro i tumori. Per la prima volta, studi recenti hanno svelato come l'etil p-metossicinnamato (EMC), un composto presente nello zenzero aromatico, inibisca la crescita delle cellule tumorali. Scopriamo insieme il meccanismo dietro questa straordinaria azione naturale.

Lo zenzero aromatico (Kaempferia galanga), conosciuto come kencur in Indonesia, contiene etil p-metossicinnamato (EMC), un estere dell’acido cinnamico che ha effetti inibitori sulle cellule tumorali: non era però chiaro in che modo questo composto naturale interferisse con la loro crescita. Il meccanismo appena scoperto dai ricercatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

