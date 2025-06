Lo United vuole Osimhen e può offrire al Napoli Zirkzee + soldi ma occhio anche al Liverpool Guardian

Il Manchester United si prepara a una finestra di mercato da brividi, puntando dritto su Victor Osimhen del Napoli. I Red Devils, pronti a offrire Zirkzee più denaro, sono determinati a rafforzare il reparto offensivo e sfidano anche il Liverpool, secondo il Guardian. Un’estate calda che potrebbe rivoluzionare la Premier League, con il Napoli chiamato a valutare attentamente le proposte e le strategie di mercato. La corsa all’attaccante è appena iniziata.

Il Manchester United sta tenendo gli occhi puntati in casa Napoli riguardo alla situazione legata a Victor Osimhen, poichĂ© la squadra di Ruben Amorim è alla ricerca di un nuovo centravanti. Lo United vuole Osimhen e può offrire al Napoli Zirkzee + soldi. Come riportato dal Guardian: SarĂ un'estate intensa allo United mentre Ruben Amorim tenta di assemblare una squadra che possa adattarsi al suo 3-4-3. Un'area chiave in cui è necessario un miglioramento è l'attacco, precisamente un centravanti. Potrebbe infatti esserci uno scambio tra il Napoli e i Red Devils, in cui questi ultimi offriranno Joshua Zirkzee + soldi per avere Victor Osimhen.