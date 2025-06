lo spread tra btp e bund tedeschi chiude in calo a 95 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si riduce a 95 punti, riflettendo una leggera diminuzione rispetto all'apertura. Mentre il rendimento italiano sale al 3,48%, quello tedesco scende al 2,53%, segno di un contesto di mercato in evoluzione. Questa dinamica evidenzia una crescente fiducia nell’Italia, con implicazioni importanti per gli investitori e l’economia europea. Ma cosa ci riserva il prossimo futuro? Restiamo attenti ai segnali dei mercati.

