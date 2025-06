lo spread tra btp e bund tedeschi chiude in calo a 95 punti

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si restringe a 95 punti, riflettendo una leggera stabilità nei mercati europei. Con il rendimento italiano in aumento e quello tedesco in calo, gli investitori osservano con attenzione le dinamiche di un’Italia che cerca di rafforzare la propria posizione finanziaria. Questa evoluzione potrebbe influenzare le strategie di investimento e le decisioni politiche nei prossimi mesi, lasciando aperti nuovi scenari di mercato.

Ha chiuso in calo a 95 punti secchi lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 96 punti segnati in apertura e i 93 punti della chiusura precedente. In rialzo di 7,9 punti il rendimento annuo italiano al 3,48%, mentre quello tedesco è sceso di 5,9 punti al 2,53%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net