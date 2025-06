Lo sguardo dell’altro Alessio Boni racconta l’Uganda

Lo sguardo dell’altro ci invita a guardare oltre le apparenze, ascoltando le storie di chi ha perso tutto nel cuore dell’Uganda. Alessio Boni, celebre attore italiano, ci guida in un viaggio emozionante e toccante attraverso il campo profughi di Palabek, portando alla luce la forza e la speranza di chi cerca una nuova vita. Un racconto che ci coinvolge e ci invita a riflettere, perché ogni volto ha una storia da raccontare.

Dare voce a chi è in fuga dalla guerra e ha perso tutto. È il tema di “ Lo sguardo dell’altro - Palabek, Uganda “, il docufilm di e con Alessio Boni, 58 anni, bergamasco di Sarnico, uno dei maggiori attori del cinema e del teatro italiani. Si tratta di una produzione esclusiva per l’organizzazione umanitaria Cesvi, nata dall’esperienza diretta dell’attore nel campo profughi situato nel nord dell’Uganda, e in cui l’Ong nata a Bergamo (dove ha la sede) opera dal 2017. Attraverso le immagini raccolte sul campo, le testimonianze e un racconto autentico e coinvolgente, Lo sguardo dell’altro dà voce a chi è stato costretto a fuggire dalla guerra e dalla fame. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it