Lo rileva il Global Gender Gap Report 2025 del World Economic Forum che stila la classifica dei Paesi in base alla condizione femminile L' Europa occupa 8 posti tra i primi 10 ma l' Italia è all' 85esimo

Lo scenario globale sulla parità di genere mostra segnali incoraggianti, con un miglioramento del divario tra donne e uomini e paesi come il Bangladesh che fanno passi da gigante. Tuttavia, l’Italia si colloca ancora in posizione 85 su 148, evidenziando come ci sia ancora molta strada da percorrere. È fondamentale continuare a investire e promuovere politiche che accelerino questa ricerca di equilibrio e opportunità per tutti.

P artiamo dalle buone notizie. Il divario donne-uomini s’è ridotto al 68,8% nei 148 Paesi presi in esame dal rapporto, segnando il maggiore progresso annuo dalla pandemia. Tra i luoghi del mondo in cui si vede una luce nel buio il Bangladesh, che ha fatto un notevole balzo in avanti in termini di parità di genere, scalando la bellezza di 75 posizioni fino al 24° posto. Il Global Gender Gap Report 2025 del World Economic Forum laurea poi ancora una volta l’Islanda, in testa alla classifica mondiale per il sedicesimo anno consecutivo, seguita da Finlandia, Norvegia, Regno Unito e Nuova Zelanda. Ma, in generale, il traguardo è ancora lontanissimo: mancano ancora 123 anni alla parità di genere a livello globale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lo rileva il Global Gender Gap Report 2025 del World Economic Forum che stila la classifica dei Paesi in base alla condizione femminile. L'Europa occupa 8 posti tra i primi 10, ma l'Italia è all'85esimo

