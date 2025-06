lo ius scholae simbolico del comune cittadinanza onoraria a 125 studenti

Un gesto che abbraccia i sogni e le speranze di giovani provenienti da ogni angolo del mondo, trasformando un atto simbolico in un messaggio di inclusione e appartenenza. I 125 studenti, accolti nel cuore di Firenze, hanno ricevuto la cittadinanza onoraria, un riconoscimento che va oltre le parole: è un ponte verso un futuro di pari diritti e opportunità . È così che la città si apre, pronta ad accogliere e valorizzare ogni suo nuovo cittadino.

"Benvenuti in Palazzo Vecchio, perché questa è anche la vostra casa". La sindaca Sara Funaro ieri pomeriggio ha salutato così un Salone dei Cinquecento gremito di bambini e ragazzi che non hanno ancora la cittadinanza effettiva, ma che erano presenti per ottenere quella onoraria del Comune di Firenze. Erano 125 e ad accompagnarli c’erano le loro famiglie. È uno Ius Scholae simbolico quello che la sindaca, insieme all’assessora all’Anagrafe Laura Sparavigna e a Benedetta Albanese, assessora all’Educazione, ha donato ai ragazzi emozionati. "È un piacere per me, mia figlia è nata qui – dice Imelda Ubay, la mamma di Faith, mentre sta per ricevere l’attestato –. 🔗 Leggi su Lanazione.it