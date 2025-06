Lo IOM di Ancona organizza un incontro per ricordare la Presidente Adriana Celestini

Lo IOM di Ancona si prepara a rendere un sentito omaggio alla figura della Presidente Adriana Celestini, recentemente scomparsa, con un evento che vuole celebrare il suo impegno e la sua dedizione. Sabato 14 giugno alle 9.30, nell’ex Sala Consiliare del Comune di Ancona, ci riuniremo per ricordare una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore della comunità . Un’occasione per onorare il suo ricordo e riflettere sul suo lascito.

ANCONA - , recentemente scomparsa. L'appuntamento è sabato 14 giugno, ore 9.30, nell'ex Sala Consiliare del Comune di Ancona, Piazza XXIV Maggio 1, Ancona. L'incontro, spiegano gli organizzatori, è "un omaggio.

Lo Iom Ancona Onlus organizza un incontro per ricordare la Presidente Adriana Celestini, recentemente scomparsa. Un omaggio all'impegno sociale e civico di una donna generosa, leale e competente, da sempre impegnata nella promozione del bene comu

Lo IOM di Ancona organizza un incontro per ricordare la Presidente Adriana Celestini; Notizie del 14 giugno 2025

