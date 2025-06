Lo hanno visto tutti basta Stefano De Martino malumore alla Rai | cosa è successo

lo si respira un certo malumore. Alla Rai, infatti, cresce il nervosismo tra i vertici, preoccupati dall’immagine che si sta creando attorno a Stefano De Martino. Tra indiscrezioni e voci di una possibile crisi interna, il clima si fa teso e l’attenzione si focalizza sul futuro del conduttore e sulla sua presenza in tv. La domanda ora è: come si evolverà questa intricata vicenda?

Da mesi ormai, il nome di Stefano De Martino continua a campeggiare sulle pagine di cronaca rosa e nei dei social, travolto da un'ondata incessante di gossip che sembra non arrestarsi. Il conduttore campano è diventato, suo malgrado, protagonista fisso di notizie e indiscrezioni che parlano delle sue presunte frequentazioni e della sua vita sentimentale post-Belen Rodriguez. Ma se il pubblico, almeno in parte, si nutre di curiosità, in casa Rai la situazione starebbe prendendo una piega ben diversa, generando non poco malumore. >> "Aiutatemi, guardate cosa mi è successo". Lorella Cuccarini, scena incredibile: salvata dal fratello A rivelare l'esistenza di un certo nervosismo tra i vertici di Viale Mazzini è stato Giuseppe Candela, nella sua rubrica pubblicata sul sito Dagospia.

