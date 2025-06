Lo 0,25% delle imprese è a rischio infiltrazione mafiosa Sono tante o poche? Guardiamo i dati

Lo 025 delle imprese a rischio infiltrazione mafiosa potrebbe sembrare una percentuale minuscola, ma il suo significato è ben più profondo. Ogni anno, circa 232 aziende vengono monitorate e analizzate attentamente, rivelando un quadro che richiede attenzione e intervento. Questi numeri sollevano importanti domande: sono poche o tante? La realtà è che anche un singolo caso di infiltrazione rappresenta un problema grave per l'economia e la legalità.

Ogni 1.000 istruttorie chiuse il 2,5 circa si conclude con l’adozione di provvedimenti interdittivi antimafia. Così scrive la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nella sua relazione, da quest’anno annuale. Lo 0,25% delle imprese sono quindi imprese in cui c’è un serio rischio di infiltrazione mafiosa. Sono tante o poche? Stiamo parlando di rischio di infiltrazione. Fossero in mano alla mafia sarebbero state sequestrate, non sarebbero state oggetto di interdittiva. In questo caso l’azienda non è sequestrata, ma le si blocca la partecipazione agli appalti pubblici. Oppure, se gestisce un ristorante, le si revoca la SCIA e chiude i battenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it