Livorno wow Viaggio nella città dei Medici

Livorno, la città nata dal mare e per il mare, svela il suo affascinante passato tra fortezze, porti storici e monumenti che raccontano di conquiste e innovazioni. Fondata su volontà dei Medici, oggi ti invita a scoprire un tesoro di storia e cultura, dove ogni angolo narra le imprese di re, medici e marinai. Esplora Livorno e lasciati coinvolgere dal suo spirito unico, perché questa città merita di essere vissuta e amata fino in fondo.

Livorno è nata sul mare e per il mare: la volle Cosimo I de' Medici per farne il porto di Firenze, e suo figlio Francesco I la fece progettare, nel 1576, da Bernardo Buontalenti, che ideò anche la Fortezza Nuova. A Francesco nel 1587 successe il fratello Ferdinando, ritratto nella statua dei 'Quattro Mori', il monumento in Piazza Micheli che ne celebra le vittorie sui corsari insieme ai Cavalieri di Santo Stefano. Ferdinando I nel 1593 promulgò le Leggi Livornine, e nel 1676 Livorno fu dichiarata porto franco: arrivarono mercanti da ogni dove, molti gli ebrei sefarditi, abili nel lavorare il corallo.

Volete scoprire l'affascinante storia dei Medici? Ogni sabato e domenica, alle ore 17:00, vi aspettano le visite guidate a partenza garantita al Museo Mediceo di Livorno! Il costo di queste visite guidate è di 3 euro a persona (oltre al biglietto d'ingresso). Il Vai su Facebook

