Livorno minorenne palpeggiava le ragazze nelle parti intime dopo averle bloccate | denunciato per violenza sessuale

Una vicenda scioccante scuote Livorno: un minorenne è stato denunciato per aver palpeggiato, in più occasioni, ragazze di varia età, provocando sdegno e preoccupazione nella comunità. Responsabile di violenza sessuale, ora si trova agli arresti domiciliari mentre la magistratura prosegue le indagini. Un episodio che mette in luce l’importanza di proteggere i più vulnerabili e di rafforzare i controlli nel rispetto della legge.

È ritenuto responsabile di aver palpeggiato almeno quattro ragazze di varia età nelle parti intime e per questo un livornese, all'epoca dei fatti minorenne, è stato denunciato per violenza sessuale e nei suoi confronti è stata disposta la permanenza domiciliare. I fatti risalgono all'aprile. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Livorno, minorenne palpeggiava le ragazze nelle parti intime dopo averle bloccate: denunciato per violenza sessuale

