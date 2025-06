Livigno in soccorso di Bormio | la Valtellina si tiene stretta la Coppa del mondo di sci alpino

Livigno si prepara a scrivere un nuovo capitolo della storia dello sci alpino in Valtellina. Non più a Bormio, ma con lo stesso entusiasmo, la località di Livigno accoglie il prestigioso circuito della Coppa del Mondo nel 2025, garantendo spettacolo e adrenalina. Un’ulteriore prova del cuore grande della Valtellina, che si tiene stretta questa competizione di livello mondiale, continuando a essere protagonista nel panorama sciistico internazionale.

Livigno (Sondrio) – Non sulla storica pista di Bormio, ma sempre in Alta Valtellina, nell’inedita location di Livigno. La Fisi (Federazione italiana sport invernali) ha ufficializzato che anche nel 2025 il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino includerà un appuntamento in provincia di Sondrio. In particolare, Livigno ospiterà un supergigante il 27 dicembre, sostituendo eccezionalmente il tradizionale weekend veloce (discesa libera e superg) di fine anno sulla Stelvio di Bormio, impegnata nella preparazione delle ormai imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Livigno in soccorso di Bormio: la Valtellina si tiene stretta la Coppa del mondo di sci alpino

In questa notizia si parla di: livigno - bormio - valtellina - coppa

Sci alpino: Livigno sostituirà Bormio nella Coppa del mondo 2025 - L'esclusione di Bormio e della storica pista Stelvio dalla Coppa del Mondo 2025 ha scatenato un putiferio tra appassionati e addetti ai lavori.

Obiettivo centrato con l’educational di Milano Cortina 2026 dedicato alle giovani generazioni. Apt Valtellina, Fondazione e Ufficio scolastico di Sondrio... Vai su Facebook

Livigno in soccorso di Bormio: la Valtellina si tiene stretta la Coppa del mondo di sci alpino; Sci alpino: Livigno sostituirà Bormio nella Coppa del mondo 2025; Sci, Coppa del Mondo 2025 e 2027 anche in Valtellina.

La Valtellina non perde la Coppa del Mondo di sci alpino, a Livigno il Super G maschile del 27 dicembre - Sul tracciato di Bormio, a dicembre, saranno ancora in corso gli interventi in preparazione ai Giochi Milano- Riporta milano.corriere.it

La Valle non perde la Coppa del Mondo: ci sarà un SuperG - La FISI – Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato che anche nel 2025 il calendario della Coppa del Mondo di sci ... Secondo primalavaltellina.it

Bormio: riflettori sulla Coppa del Mondo, è già antipasto delle Olimpiadi 2026 - Bormio, 19 novembre 2024 – Riflettori accesi sulla tappa di Coppa del Mondo a Bormio, tradizionale appuntamento di fine anno con il “circus” dello sci alpino in Valtellina. Come scrive msn.com