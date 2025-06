Liverpool idea Osimhen per l’attacco | sondaggio in vista

Il Liverpool si prepara a rinforzare il suo attacco con un nome di spicco: Victor Osimhen. Con il mercato in fermento, i Reds stanno sondando il terreno per capire se l’affare possa concretizzarsi, coinvolgendo anche i tifosi in un sondaggio che potrebbe svelare l’umore del pubblico. Il sogno di un colpo da novanta si fa strada: sarà Osimhen il tassello giusto per la nuova stagione? Restate sintonizzati!

