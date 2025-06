Liverpool è d’accordo British Record per Florian Wirtz

Il mercato si infiamma con una trattativa da record: il Liverpool ha trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen per Florian Wirtz, un affare che potrebbe riscrivere gli schemi della Premier League. Con una cifra iniziale di 100 milioni di sterline e bonus potenziali di altri 16 milioni, questa operazione segna un nuovo capitolo nel calciomercato internazionale. Ma cosa significa tutto questo per il futuro dei Reds? Restate con noi per scoprirlo.

2025-06-13 11:39:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Liverpool ha concordato un accordo discografico britannico per Bayer Leverkusen che attacca il centrocampista Florian Wirtz. Numerosi rapporti hanno suggerito che i campioni della Premier League pagheranno una commissione iniziale di £ 100 milioni, con £ 16 milioni di potenziali componenti aggiuntivi. Se tali condizioni vengono soddisfatte, la Germania internazionale diventerà il giocatore più costoso mai acquistato da un club britannico, superando il Chelsea da 106,8 milioni di sterline pagato per Enzo Fernandez nel febbraio 2023. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: liverpool - accordo - florian - wirtz

