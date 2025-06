Livenza inquinato Capozzella | Verificare la presenza di veleni

L’allarme ambientale si leva lungo il corso del fiume Livenza, recentemente contaminato da sostanze pericolose come PFAS, glifosate ed elevati livelli di Escherichia coli. Legambiente Veneto ha condotto analisi approfondite tra maggio e giugno, denunciando il rischio per la salute e l’ecosistema. È fondamentale verificare la presenza di veleni e adottare misure immediate. La tutela del nostro patrimonio idrico dipende dalla nostra consapevolezza e azione.

Allerta inquinamento per il fiume Livenza, dove recentemente sono stati rilevati pfas, glifosate e valori elevati di Escherichia coli. La denuncia proviene da Legambiente Veneto, che ha analizzato cinque campionamenti effettuati tra maggio e giugno nei comuni di Navolè di Gorgo al Monticano.

