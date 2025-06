LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | tra poco l’esordio di Assunta Scutto

Il grande momento dei Mondiali di Judo 2025 è alle porte, con Assunta Scutto pronta a fare il suo esordio in diretta. L’emozione cresce mentre la competizione si avvicina alla fase cruciale: i nostri atleti sono concentrati, e ogni secondo conta. Restate con noi per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante sfida, perché il futuro del judo italiano si scrive ora, tra passione e determinazione. Ed è proprio in questo istante che tutto può cambiare…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:21 60 secondi alla chiusura delle ostilità. Non bisogna calare d’intensità ed attenzione. 12:20 Due minuti al termine. Incontro che sembra saldamente nelle mani della napoletana, che attende il momento giusto per assestare la tecnica vincente. 12:19 Subito un waza-ari siglato dall’azzurra, che sfiora l’ippon. 12:17 Tre shido all’austriaco Leutgeb. Passa il turno il sudcoreano Lee Harim. E’ il momento di Assunta Scutto. La partenopea sfida la cilena Mary Dee Vargas Ley nel secondo turno dei -48 kg femminili. 12:14 Sul tatami 1 in corso la sfida tra il sudcoreano Lee Harim e l’austriaco Daniel Leutgeb, poi toccherà ad Assunta Scutto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco l’esordio di Assunta Scutto

