LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | tra poco i sedicesimi di Assunta Scutto

I Mondiali di judo 2025 sono ufficialmente in corso e l'emozione si fa sentire! I sedicesimi di Assunta Scutto sono alle porte, con ogni combattimento che tiene il pubblico col fiato sospeso. Resta con noi per non perdere neanche un istante di questa spettacolare manifestazione: clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni momento dell’evento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:55 Ippon del brasiliano Michel Augusto che elimina dalla competizione l’armeno Ashik Andreyan. 13:54 Kazirbyek piazza la yuko decisivo e balza così ai sedicesimi. 13:52 Golden score tra l’americano Jonathan Yang ed il mongolo Yalk Kazirbyek. 13:50 Altra gioia per il pubblico di casa grazie all’ippon di Marton Andrasi. Il magiaro elimina il maltese James Zahra. 13:47 Arriva lo yuko di Benavides. L’ecuadoriano approda ai sedicesimi dei -60 kg maschili. 13:45 Ippon del georgiano Giorgi Sardalashvili che estromette dal torneo l’angolano Leonardo Barros. 13:43 Golden score intanto tra il cinese di Taipei Yang Yung Wei e l’ecuadoriano Jhonathan Benavides. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco i sedicesimi di Assunta Scutto

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Assunta Scutto approda ai sedicesimi, attesa per l’esordio di Andrea Carlino - Segui in tempo reale i Mondiali di Judo 2025, un evento ricco di emozioni e sorprese. Assunta Scutto conquista i sedicesimi, mentre l'esordio di Andrea Carlino promette scintille.

