LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | tra poco gli ottavi di Assunta Scutto

Gli otto migliori atleti si sfidano ai Mondiali di judo 2025: tra emozioni e sorprese, Assunta Scutto si prepara a scendere in campo contro la sorprendente mongola Narantsentseng Ganbataar. Rimanete sintonizzati per vivere in diretta ogni mossa e aggiornamento, perché questa è una competizione che non potete perdere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 Il sudcoreano Lee Harim balza agli ottavi dei -60 kg maschili. E’ il momento di Assunta Scutto. La partenopea incrocia la finora sorprendente mongola Narantsentseng Ganbataar. 14:06 Ultimi 40 secondi con Lee Harim che deve difendere un waza-ari di margine. 14:03 Sul tatami 1 in corso la sfida tra il sudcoreano Lee Harim ed il kazako Sherzod Davlatov, poi sarĂ la volta di Assunta Scutto. 14:01 Ippon della svedese Tara Babulfath sulla tedesca Sarah Ischt. La scandinava è la prima judoka ad issarsi ai quarti di finale dei -48 kg. 14:00 Bastano due yuko al russo Ayub Biliev per avere la meglio dell’olandese Emiel Jaring. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco gli ottavi di Assunta Scutto

In questa notizia si parla di: diretta - ottavi - assunta - scutto

LIVE Sinner-De Jong 6-4, 6-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 ritroverà uno spauracchio agli ottavi. “Devo alzare il livello” - Benvenuti alla diretta live del match tra Sinner e De Jong, in programma agli ottavi di finale dell'ATP di Roma 2025.

RECAP! Niente bronzo per Assunta Scutto nei -48 kg, ko ai ripescaggi; Gli italiani in gara sabato 27 luglio alle Olimpiadi di Parigi 2024: orari, risultati, medaglie e podi conquistati dagli azzurri; Olimpiadi 2024, gli italiani in gara oggi sabato 27 luglio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv.

Judo, Mondiali di Tashkent: storico bronzo per Assunta Scutto. HIGHLIGHTS sport.sky.it scrive: Subito una medaglia per l’Italia: la 20enne napoletana Assunta "Susy" Scutto ha vinto il ...