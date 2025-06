LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | pochi minuti alla semifinale di Assunta Scutto!!

I Mondiali di Judo 2025 sono in pieno fermento, con emozioni che tengono il pubblico col fiato sospeso. Pochi minuti ci separano dalla semifinale di Assunta Scutto, un momento cruciale per questa promettente atleta italiana. Restate sintonizzati e cliccate qui per gli aggiornamenti in tempo reale: l’azione è appena iniziata e non vorrete perdervi nemmeno un colpo!

 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Questo il quadro dei -48 kg: ITA Assunta Scutto vs FRA Shirine Boukli ESP Laura Martinez Abelenda vs KAZ Abiba Abuzhakynova RIPESCAGGIO TPE Chen-Hao Lin vs IJF Sabina Giliazova SWE Tara Babulfath vs vs JPN Wakana Koga 15.35 Prima però qualche minuto di pausa. Si ripartirà alle 15.40. 15.33 Tra poco inizierà l'ultima fase di questa mattinata dei -48 kg e -60 kg. Si partirà con i ripescaggi del torneo femminile. 15.32 Questo il quadro completo dei – 60 kg: FRA Romain Valadier Picard vs IJF Ayub Bliev JPN Ryuju Nagayama vs BRA Michel Augusto RIPESCAGGIO MGL Yolk Kazirbyek vs HUN Csanad Feczko HUN Marton Andrasi vs KAZ Magzhan Shamshadin 15.

