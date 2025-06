LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | ora Assunta Scutto contro Abuzhakynova per l’oro!

Il grande palcoscenico dei Mondiali di judo 2025 si anima con emozioni intense: Assunta Scutto sfida la kazaka Abiba Abuzhakynova per un oro che promette di scrivere la storia. Segui ogni istante della diretta, tra colpi di scena e adrenalina, e resta aggiornato sul risultato di questa sfida epica che potrebbe regalare all’Italia un’altra gloria mondiale!

 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20: Iniziato l’incontro 18.16: CI SIAMO!!! E’ il momento di Assunta Scutto che sfida la kazaka Abiba Abuzhakynova. Di fronte rispettivamente la numero 4 e la numero 5 del mondo! 18.15: Tolto il secondo yuko ma si chiude l’incontro e dunque bronzo per la giapponese Wakana Koga 18.15: Secondo yuko per Koga 18.14: Yuko per Koga 18.13. Uno shido a testa 18.08: Ora la seconda finale per il bronzo della categoria -48 kg. Di fronte la giapponese Wakana Koga e la francese Shirine Boukli 18.07: Proprio mentre stava per iniziare il tempo del golden score arriva il terzo shido per Giliazova e dunque il primo bronzo del Mondiale va alla Spagna con Laura Martinez Abelenda 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: ora Assunta Scutto contro Abuzhakynova per l’oro!

