LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | è il momento dei quarti di Assunta Scutto!

I Mondiali di judo 2025 sono in pieno svolgimento, e il momento dei quarti di finale promette grandi emozioni. Assunta Scutto si fa largo tra i migliori, pronto a conquistare un posto tra le migliori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Questo il quadro completo dei quarti di finale dei – 60 kg: HUN Csanad Feczko vs FRA Romain Valadier Picard MGL Yolk Kazirbyek vs IJF Ayub Bliev JPN Ryuju Nagayama vs KAZ Magzhan Shamshadin HUN Marton Andrasi vs BRA Michel Augusto 15.00 Termina il tempo regolamentare. Bliev accede ai quarti di finale! 14.58 Waza ari di Bliev a meno di un minuto dal termine del tempo regolamentare. 14.55 Shido per Lee. 14.54 Al termine della sfida tra Bliev e Lee toccherà ad Assunta Scutto 14.53 Ippon per Kazirbyek! L’atleta della Mongolia accede ai quarti di finale dove affronterà il vincitore di Ayub Bliev ed Harim Lee, 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: è il momento dei quarti di Assunta Scutto!

