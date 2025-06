LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | ASSUNTA SCUTTO ORO DA DOMINATRICE!

Segui in diretta i Mondiali di Judo 2025, dove Assunta Scutto brilla come una vera dominatrice, conquistando l’oro dei -48 kg con una performance impeccabile. Un trionfo che testimonia talento e determinazione, regalando emozioni indimenticabili. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e rivivi ogni momento di questa fantastica giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30: E’ il momento della prima finale per il bronzo dei -60 kg. I protagonisti sono il mongolo Yolk Kazirbyek e il brasiliano Michel Augusto 18.28: Dopo qualche difficoltà nei primi turni eliminatori, sono arrivati tre ippon a fila a sigillare il titolo iridato di Assubta Scutto che vince il torneo dei -48 kg da dominatrice. Bene la strategia, ottima la realizzazione. L’oro dell’allieva di Antonio Ciano, l’oro che arriva da Napoli che si conferma uno dei poli vincenti del judo italiano 18.27: UNA SCUTTO MERAVIGLIOSA NON SBAGLIA NIENTE E DOPO LO YUKO AL TERZO ATTACCO DELL’AZIONE PRECEDENTE PIAZZA L’IPPON CHE VALE L’ORO A MENO DI 15? DALLA FINE DELL’INCONTRO. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: ASSUNTA SCUTTO, ORO DA DOMINATRICE!

