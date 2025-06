LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Assunta Scutto approda ai sedicesimi subito fuori Andrea Carlino

13:42 Il belga Jorre Verstraeten difende il waza-ari ed elimina il turkmeno Aybek Omirov. 13:39 Ippon rapidissimo del kazako Magzhan Shamshadin sullo spagnolo Francisco Garrigos. 13:37 Basta uno yuko al judoka del Tajikistan Mehrzod Sufiev per superare il cubano Jonathan Charon. 13:36 Ippon vincente del judoka del Bahrain Ruslan Poltotratskii che elimina il salvadoregno Jairo Moreno. 13:33 L'azero Yusifov riceve tre shido e viene dunque sconfitto dal giapponese Nagayama. Intanto sul tatami 1 mancano solo 5 incontri ai sedicesimi di Assunta Scutto. 13:31 Arriva l'ippon di Valadier Picard, che dopo aver provato l'oseakomi riesce a ribaltare l'avversario.

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Assunta Scutto, Carlino per stupire - Benvenuti alla diretta live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest, il palcoscenico internazionale dove talento e passione si sfidano senza sosta.

