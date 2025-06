LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Assunta Scutto approda ai sedicesimi attesa per l’esordio di Andrea Carlino

Segui in tempo reale i Mondiali di Judo 2025, un evento ricco di emozioni e sorprese. Assunta Scutto conquista i sedicesimi, mentre l'esordio di Andrea Carlino promette scintille. Tra vittorie rapide e sfide avvincenti, il tatami si trasforma in un palcoscenico di pura adrenalina. Resta con noi per non perdere nemmeno un istante di questa competizione incredibile, perché ogni secondo può riscrivere la storia del judo italiano.

12:28 La svedese Babulfath risolve un match complicato grazie allo yuko siglato nel primo minuto di golden score. 12:26 Ippon rapidissimo di una ispirata Ganbataar. La mongola dopo aver eliminato la cinese Hui Xinran non lascia scampo alla maltese Esposito e tra 14 incontri sfiderĂ Assunta Scutto sul tatami 1. 12:25 Golden score intanto tra la svedese Tara Babulfath e la sudcoreana Lee Kyeongha. 12:23 Grazie al waza-ari siglato in apertura Assunta Scutto avanza ai sedicesimi. L'azzurra attende una tra la mongola Narantsetseg Ganbataar e la maltese Katryna Esposito.

