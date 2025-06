LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Assunta Scutto a caccia di una medaglia

Benvenuti alla nostra diretta live dei Mondiali di judo 2025 a Budapest! Assunta Scutto e gli altri atleti italiani sono pronti a sfidare i migliori del mondo, inseguendo medaglie e gloria. La prima giornata promette emozioni intense con le categorie -60 kg maschili e -48 kg femminili. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e scoprite insieme a noi come si svolge questa avvincente battaglia sul tatami!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali di judo 2025. Tutto pronto a Budapest per una settimana i grandissimo spettacolo ed agonismo. Prime categorie di peso a tastare il tatami ungherese i -60 kg maschili ed i -48 kg femminili. Italia che punta a confermarsi competitiva a livello internazionale dopo l'ottimo Europeo. In campo maschile Andrea Carlino partirĂ dal secondo turno. L'azzurro incrocerĂ il francese Romain Valadier Picard nella pool A presidiata dall'altro transalpino Luka Mkheidze. Tra i favoriti l'uzbeko Bakhrom Boturov ed il georgiano Giorgi Sardalashvili in una categoria che spesso riserva sorprese.

