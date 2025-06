LIVE Italia-Germania 3-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | grande cuore degli azzurri rimonta vincente da 0-2

Un emozionante duello di volley tra Italia e Germania si è concluso con una vittoria incredibile degli azzurri, che hanno rimontato da 0-2 fino a conquistare il 3-2. Una partita di grande cuore e determinazione, simbolo dello spirito sportivo italiano. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta e vivi questa battaglia di pura adrenalina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI ITALIA-GERMANIA 3-2 DI VOLLEY 00:57 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una serena buona notte. 00:56 Italia che balza a quota 5 punti in seconda posizione nel girone unico di Nations League guidato dalla Polonia a punteggio pieno. 00:54 Quest’oggi Rychlicki non ha saputo mettere in mostra le sue qualità, con De Giorgi che dopo averlo provato a fine primo set ed inizio secondo set ha preferito preservarlo per i prossimi appuntamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it