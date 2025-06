LIVE Italia-Germania 2-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | il set decisivo giudice della sfida

L’attesa è finita: la sfida tra Italia e Germania nelle Nations League di volley 2025 si accende con emozioni da cardiopalma. Tra acuti, muri spettacolari e set decisivi, i nostri oro-azzurri lottano con grinta per conquistare il punteggio finale. Resta aggiornato in tempo reale e segui ogni battito di questa battaglia epica, perché il futuro della nostra pallavolo si scrive ora, sul filo del set decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Sani si aggiudica il duello a rete. 5-3 Sul nastro stavolta la battuta del mancino azzurro. 5-2 ACE! ACE ROMANO’! 4-2 Primo tempo splendido sull’asse Giannelli-Gargiulo. 3-2 Muro Rohrs. 3-1 Pallonetto beffardo di John. 3-0 Non passa la diagonale di Rohrs. 2-0 MUROOOO GARGIULO! 1-0 Si riparte con il block out di Romanò. QUINTO SET 25-23 QUARTO SET ITALIA! MONSTER BLOCK PORROOOOOO! Andiamo al tiebreak. 24-23 Set point Italia. Freeball sfruttata con coraggio da Porro. 23-23 Difesa italiana e block out di Romanò! Parità a quota 23. 22-23 Romanò tiene vive le speranze azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 2-2, Nations League volley 2025 in DIRETTA: il set decisivo giudice della sfida

