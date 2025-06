LIVE Italia-Germania 1-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri rientrano in partita

L’Italia e Germania si sfidano con passione nel match valido per la Nations League di volley 2025, regalando un confronto emozionante e ricco di colpi di scena. Gli azzurri, dopo un inizio impegnativo, sono tornati in partita con determinazione, pronti a riscrivere il risultato. Resta aggiornato in tempo reale e segui ogni punto di questa battaglia sportiva che promette spettacolo e adrenalina fino all’ultimo scambio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Primo tempo a segno per Torwie. 6-3 Pallonetto spinto vincente di Sani. 5-3 E’ lungo il servizio di Romanò. 5-2 Contrattacco degli azzurri chiuso dal primo tempo sull’asse Giannelli-Gargiulo. 4-2 Freeball Italia trasformata da Giannelli. 3-2 Non passa il servizio di Zimmermann. 2-2 Indecisione dell’attacco azzurro punita da John. 2-1 Si ferma sul nastro il servizio di Anzani. 2-0 E’ largo l’attacco di Rohrs. 1-0 Romanò risolve un punto complicato. QUARTO SET 25-19 TERZO SET ITALIA! MUROOO GARGIULO! Gli azzurri riaprono il match. 24-19 CINQUE SET POINT ITALIA! Se ne va il servizio di Rohrs. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-2, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri rientrano in partita

