LIVE | Israele | ondata di attacchi contro l’Iran colpiti siti nucleari e militari Tel Aviv | Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie Khamenei | La risposta sarà severa L' Idf | l' offensiva durerà giorni

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele risponde con fermezza agli attacchi contro l’Iran, colpendo siti nucleari e militari, mentre Tel Aviv piange il capo delle Guardie Rivoluzionarie ucciso. La rappresaglia dell’IDF durerà 224 giorni, con droni e missili in azione. La comunità internazionale osserva inquieta, con l’Italia che convoca una riunione di emergenza. La crisi si intensifica: cosa succederà ora?

L’annuncio del ministro della Difesa Katz: «Stato d’emergenza, reagiranno con droni e missili». Rubio: «Gli Usa sono non coinvolti, l'Iran non colpisca le nostre basi». Il ministro Tajani ha convocato riunione di emergenza per le ore 7.30. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it