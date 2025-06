LIVE | Israele | ondata di attacchi contro l’Iran colpiti siti nucleari e militari Tel Aviv | Uccisi il capo di Stato maggiore e la guida dei Pasdaran Trump | Teheran non può avere la bomba atomica

Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono nuovi picchi: attacchi mirati contro siti nucleari e militari, con il coinvolgimento di Tel Aviv e conseguenze drammatiche come la perdita del capo di stato maggiore e della guida dei Pasdaran. Il ministro della Difesa Katz dichiara lo stato d’emergenza, mentre Trump e Rubio commentano le possibili ripercussioni, sottolineando che gli USA non sono coinvolti. Tajani convoca una riunione di emergenza all’alba per affrontare questa crisi crescente.

L’annuncio del ministro della Difesa Katz: «Stato d’emergenza, reagiranno con droni e missili». Rubio: «Gli Usa sono non coinvolti, l'Iran non colpisca le nostre basi». Il ministro Tajani ha convocato riunione di emergenza per le ore 7.30. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - LIVE | Israele: ondata di attacchi contro l’Iran, colpiti siti nucleari e militari. Tel Aviv: «Uccisi il capo di Stato maggiore e la guida dei Pasdaran». Trump: «Teheran non può avere la bomba atomica»

In questa notizia si parla di: stato - israele - ondata - attacchi

Israele “Stato genocida”: da Kiev a Gaza, Sanchez e la Spagna non fanno sconti a nessuno - Il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha scatenato un acceso dibattito dichiarando Israele "stato genocida" in risposta al conflitto a Gaza.

L’Irlanda alza l’asticella contro Israele: a un anno dal riconoscimento dello Stato di Palestina, Dublino è pronta a vietare il commercio con i Territori Occupati in Cisgiordania come forma di sanzione per la condotta tenuta dallo Stato Ebraico nella guerra di Gaz Vai su Facebook

Gaza, continuano attacchi da parte di Israele: news di oggi Vai su X

Israele lancia attacco contro l'Iran: bombardati siti nucleari e Teheran | Netanyahu: Colpito al cuore loro programma atomico | Aiea: monitoriamo l'impianto di Natanz; Israele - Iran, l'attacco in diretta | Netanyahu: «Colpito il programma nucleare di Teheran». Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie. Khamenei: «La risposta sarà severa»; Un attacco israeliano colpisce il più grande ospedale del sud di Gaza.

Israele attacca l'Iran, raid sui siti nucleari. Usa: 'Noi non coinvolti' Teheran: 'Risponderemo' ansa.it scrive: Netanyahu: 'Colpito il cuore del programma nucleare iraniano' ...