LIVE | Israele | attacchi in corso contro l’Iran colpiti siti nucleari e militari Tel Aviv | Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie Khamenei | La risposta sarà severa L' Idf | l' offensiva durerà giorni

Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono livelli critici con attacchi mirati contro siti nucleari e militari, e la tragica uccisione del leader delle Guardie Rivoluzionarie. Tel Aviv si prepara a una risposta severa che durerà oltre due settimane, coinvolgendo droni e missili. La comunità internazionale osserva in apprensione: mentre gli Stati Uniti dichiarano non essere coinvolti, l’Iran viene avvertito di non colpire le basi americane, alimentando un clima di instabilità globale.

L’annuncio del ministro della Difesa Katz: «Stato d’emergenza, reagiranno con droni e missili». Rubio: «Gli Usa sono non coinvolti, l'Iran non colpisca le nostre basi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - LIVE | Israele: attacchi in corso contro l’Iran, colpiti siti nucleari e militari. Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». Khamenei: «La risposta sarĂ severa». L'Idf: l'offensiva durerĂ giorni

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

Iran, quale sarà la risposta all'attacco? Vertice a Teheran, rischio guerra regionale. Israele chiude lo spazio aereo msn.com scrive: Dopo l’attacco aereo israeliano contro obiettivi strategici in Iran, la Repubblica Islamica si prepara a una possibile risposta militare su larga scala.