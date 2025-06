LIVE | Israele attacca l’Iran Netanyahu | Colpito programma nucleare di Teheran Tel Aviv | Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie Via alla 2° ondata L' Idf | L' attacco durerà giorni

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: Tel Aviv ha lanciato un’imponente operazione militare contro il programma nucleare di Teheran, colpendo le guardie rivoluzionarie e provocando una vasta risposta dell’IDF. Con una guerra che dura ormai 224 giorni, il ministro della Difesa Katz annuncia un stato di emergenza, mentre gli Stati Uniti mantengono una posizione di non coinvolgimento. La regione si avvia verso un'escalation senza precedenti, e il mondo osserva attentamente.

L’annuncio del ministro della Difesa Katz: «Stato d’emergenza, reagiranno con droni e missili». Rubio: «Gli Usa sono non coinvolti, l'Iran non colpisca le nostre basi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - LIVE | Israele attacca l’Iran. Netanyahu: «Colpito programma nucleare di Teheran». Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». Via alla 2° ondata. L'Idf: «L'attacco durerà giorni»

In questa notizia si parla di: israele - attacca - iran - netanyahu

Gaza, Israele attacca una scuola. Almeno 16 morti, tra cui donne e bambini: le immagini delle macerie - (?? Campo content non trovato)

#Tg2000 - Gaza è isolata per un attacco alla fibra ottica mentre Hamas attacca un convoglio umanitario israeliano. E sale la tensione con l’Iran. #12giugno #MedioOriente #Gaza #Palestina #Israele #Gaza #Hamas #Netanyahu #Tv2000 #News Vai su Facebook

#Tg2000 - Possibile attacco di #Israele all'#Iran. C'è grande preoccupazione #12giugno #Tv2000 #MedioOriente #Gaza #StrisciaDiGaza #Netanyahu @tg2000it Vai su X

Israele attacca l'Iran. Netanyahu: «Colpito il programma nucleare di Teheran». Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». L'Idf: «Richiamati migliaia di riservisti»; Israele attacca l’Iran, Netanyahu: «Colpito al cuore il programma nucleare». Usa: non siamo coinvolti; Israele attacca l’Iran: la diretta. Netanyahu: “Colpiti siti nucleari, andremo avanti per giorni”. Esplosioni a Teheran.

Israele attacca l’Iran, Netanyahu: «Colpito al cuore il programma nucleare». Usa: non siamo coinvolti Si legge su msn.com: Non si tratta di un attacco mirato e quello che Israele fa intendere con i bombardamenti di questa notte sull’Iran è che ce ne saranno «altri» nei prossimi giorni, per ...