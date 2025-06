LIVE | Israele attacca l’Iran con droni e missili Netanyahu | Colpito programma nucleare di Teheran Tel Aviv | Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie l' Idf | Richiamati migliaia di riservisti

Tensione alle stelle nel Mediterraneo orientale: Israele ha lanciato attacchi con droni e missili contro l’Iran, colpendo il programma nucleare di Teheran e uccidendo il capo delle guardie rivoluzionarie. Netanyahu promette una risposta decisa, mentre il ministro della Difesa Katz dichiara lo stato d’emergenza. In un clima di alta tensione, l’America si dissocia dal coinvolgimento, ma la crisi resta a un passo dall’escalation. La pace sembra ormai un lontano miraggio.

L'annuncio del ministro della Difesa Katz: «Stato d'emergenza, reagiranno con droni e missili». Rubio: «Gli Usa sono non coinvolti, l'Iran non colpisca le nostre basi».

Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari iraniane. Secondo l'intelligence americana "i raid sono imminenti" - facebook.com Vai su Facebook

Israele attacca l’Iran: la diretta. Netanyahu: “Colpiti siti nucleari, andremo avanti per giorni”. Esplosioni a Teheran; Tensione Iran - Trump: “Gli USA lasciano, è una zona pericolosa. No all’arma nucleare”; Israele attacca l’Iran, tensione alle stelle in Medioriente.

Israele attacca l'Iran, bombe su siti e scienziati nucleari. Rubio: "Gli Usa non sono coinvolti" Lo riporta msn.com: Capo Idf, avevamo raggiunto punto di non ritorno "Abbiamo intrapreso l'offensiva perché era giunto il momento, avevamo raggiunto il punto di non ritorno".